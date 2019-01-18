СМИ: Эшли Коул может перейти в «Дерби Каунти» и воссоединиться с Лэмпардом

Клуб Чемпионшипа «Дерби Каунти» ведёт переговоры с защитником Эшли Коулом, сообщает Sky Sports. По информации издания, «бараны» готовы заключить соглашение с 38-летним футболистом до конца сезона. После ухода из «Лос-Анджелес Гэлакси» Коул является свободным агентом. В 31 матче он забил гол и сделал девять результативных передач.



«Дерби Каунти» возглавляет Фрэнк Лэмпард — бывший одноклубник Эшли Коула по лондонскому «Челси». После 27 туров «Дерби Каунти» занимает шестое место в турнирной таблице Чемпионшипа.

Коул имеет опыт выступлений за лондонский «Арсенал», «Кристал Пэлас» и «Рому». Он трижды становился чемпионом Англии, семь раз выигрывал Кубок и трижды Суперкубок страны. В составе «Челси» защитник становился победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы.