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«Челси» готов платить Хадсону-Одои £ 70 тыс. в неделю

«Челси» готов платить Хадсону-Одои £ 70 тыс. в неделю
Футбол / Англия

«Челси» совершит очередную попытку сохранить нападающего Каллума Хадсона-Одои, предложив 18-летнему футболисту подписать контракт с зарплатой в £ 70 тыс. в неделю (около € 79 тыс. в неделю), сообщает Daily Mail.

Ранее в СМИ сообщалось, что руководство английского клуба пыталось уговорить форварда остаться в команде и продлить соглашение, которое действует до 2020 года. Однако форвард отказался от нового контракта и дал понять, что видит своё будущее только в «Баварии».

Издание отмечает, что «Челси» готов сделать Хадсона-Одои одним из самых высокооплачиваемых молодых игроков мира. Однако если это не убедит нападающего остаться в родном клубе, то «Челси» пойдёт на сделку с «Баварией».

Ранее «Бавария» сделала лондонцам несколько предложений о приобретении Хадсона-Одои, последнее из которых составило £ 35 млн (€ 39 млн), что соответствует требованиям «Челси».

Хадсон-Одои отказался продлевать контракт с «Челси»
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