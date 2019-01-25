Олссон: Аршавин запомнился по «Арсеналу» тем, что был тихим и оформил покер

Новичок «Краснодара» полузащитник Кристоффер Олссон рассказал, чем ему помогло время, проведённое в структуре лондонского «Арсенала», а также вспомнил, как тренировался в лондонской команде с россиянином Андреем Аршавиным.

«В «Арсенале» я многому научился. Знаете, когда тебе 15 лет и ты думаешь, что многого добился, полезно взглянуть на себя в компании лучших парней по своему возрасту. Вот тогда ты начинаешь прибавлять.

Это правда, что в «Арсенале» я тренировался с Андреем Аршавиным. Мы были в одно время в стане клуба. Кажется, он покинул команду чуть раньше меня, но мы несколько раз занимались вместе. Он запомнился четырьмя голами «Ливерпулю», а в тренировках – стеснительным парнем. Наверное, просто создавалось такое впечатление – из-за незнания языка он был тихим», — сказал Олссон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Телингатером.

23-летний Олссон выступал за молодёжные команды «Арсенала» с 2011 по 2014 год. Аршавин выступал в лондонской команде с 2009 по 2013 год.