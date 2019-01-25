Почеттино: с «Челси» моя команда играла очень хорошо, горжусь ей

Главный тренер «Тоттенхэм Хоттспур» Маурисио Почеттино прокомментировал поражение от «Челси» в полуфинале Кубка лиги (1:2, 2:4 по пенальти) и вылет из турнира. В первой встрече «Тоттенхэм» на своём поле выиграл со счётом 1:0.

«Мы выиграли на «Уэмбли», они победили нас здесь. Предпочитаю проигрывать по пенальти, чем в основное время. Поздравляю «Челси». Мы продолжим выступать в Кубке Англии. Команда играла очень хорошо. Я горжусь ей, рад нашей игре и тому, как мы боролись. Хвалю своих футболистов после двух игр», – цитирует аргентинского специалиста BBC со ссылкой на Sky Sports.

В финале Кубка лиги «Челси» встретится с « Манчестер Сити», обыгравшим «Бёртон Альбион» (9:0, 1:0). Матч состоится 24 февраля. «Горожане» являются действующим обладателя трофея. В прошлом году в финале они разгромили «Арсенал» со счётом 3:0.