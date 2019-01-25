Зобнин и Адриано тренируются в общей группе, Комбаров занимается в зале

Футболисты «Спартака» проводят тренировку в преддверии матча 2-го тура Кубка Матч Премьер с «Зенитом», который состоится сегодня, 25 января, в Катаре. Полузащитник Роман Зобнин работает в общей группе, сообщает пресс-служба столичной команды.

Нападающий Луис Адриано также уже занимается в общей группе, но решение о его участии в игре с «Зенитом» ещё не принято. Защитник Дмитрий Комбаров занимается в зале и сегодняшнюю встречу пропустит.

Матч «Спартак» — «Зенит» начнётся в 18:30 по московскому времени. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию.

В первом туре на турнире подопечные Олега Кононова одержали победу над «Ростовом» со счётом 2:1, а команда Сергея Семака уступила «Локомотиву» — 1:3.