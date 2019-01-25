Денис Суарес отказался продлевать контракт с «Барселоной» и хочет в «Арсенал»

Полузащитник «Барселоны» Денис Суарес отклонил предложение клуба о продлении контракта, сообщает Mundo Deportivo.



По информации издания, футболист отказался от нового соглашения с сине-гранатовыми, рассчитанного на три года, поскольку предложенные условия не соответствовали его ожиданиям. Хавбек продолжает настаивать на переходе в лондонский «Арсенал», однако продление соглашения с каталонским клубом остаётся главным условием для перехода в стан «канониров».



Ранее сообщалось, что Суарес отказался переходить в «Севилью» и «Бетис», которые были готовы заплатить за него требуемые € 20 млн. 25-летний игрок перешёл в «Барселону» летом 2016 года. В нынешнем сезоне он провёл два матча в испанской Примере и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

«Барселона» поставила ультиматум Д. Суаресу