Салах вернулся в «Твиттер» через три дня после ухода из соцсетей

Египетский полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах вернулся в «Твиттер», хотя три дня назад сообщил об уходе из социальных сетей.

Салах опубликовал в «Твиттере» свою фотографию с посылкой, на которой изображён логотип известной компании курьерской доставки. Возможно, эта публикация носит рекламный характер.

Напомним, 22 января Салах разместил в «Твиттере» сообщение: «Решение 2019 года: пришло время видеться вживую». После этого Салах удалил учётные записи в «Твиттере» и «Инстаграме».

26-летний Салах перешёл в «Ливерпуль» летом 2017 года из «Ромы». Сумма трансфера составила € 42 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 23 матчах английской Премьер-лиги, в которых стал автором 16 забитых мячей, на его счету также семь результативных передач.