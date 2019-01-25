Мелкадзе: Федун после игры поздравил нас с победой

Нападающий «Спартака» Георгий Мелкадзе прокомментировал победу своей команды в матче 2-го тура турнира «Фонбет Кубок Матч Премьер» с «Зенитом» (3:0).

«Команда поддержала меня перед игрой, каждый подошёл перед игрой, сказали, что всё получится, что сейчас забью. И забил.

Разгром — 3:0? Никогда ничего не ожидаю от игры, стараюсь просто делать. Что касается «Зенита», то мы не смотрим на соперника, отталкиваемся от себя. Казалось, что команды из разных лиг? Не знаю, может, вам и могло так показаться.

Что касается ситуации вокруг Глушакова, не знаю, действует ли это на него, лучше спросить это у него. Наверное, он старается не обращать на это внимания, сосредотачивается на футболе. Федун после игры поздравил нас с победой», — передаёт слова Мелкадзе корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.