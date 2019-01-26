Червиченко: у Головина нет мыслей уйти из «Монако»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о полузащитнике «Монако» Александре Головине.

«Эксперимент с Анри не удался. Теперь, когда команда пикирует, нужен серьёзный тренер, чтобы выправить ситуацию.

В городе недовольны выступлением клуба, но к Головину претензий нет, все видят, что игрок качественный, хороший. Он вышел после травмы, играет не на своей позиции. Играет, где тренер скажет, не конфликтует. Есть же такие, которые рассказывают тренеру, где он должен играть. Головин так не поступает, у него с этим всё в порядке.

Мы с Головиным виделись в начале января. Играть всё время хочет, мыслей уйти из клуба у него нет. Когда команда наберёт ход, всё будет хорошо. У всех бывают кризисные ситуации. И «Барселона» в яме была, и «Бавария», — приводит слова Червиченко телеканал «360».

Головин перешёл в «Монако» из московского ЦСКА летом 2018 года. В нынешнем сезоне российский хавбек принял участие в 13 матчах французской Лиги 1 (11 — в стартовом составе). В его активе одна результативная передача.