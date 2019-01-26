Пермские власти требуют от «Амкара» 543 млн рублей субсидий за 2 последних года

Министерство спорта Пермского края требует у «Амкара» вернуть в бюджет выделенные субсидии за два последних года в сумме 543 млн рублей, сообщает «Коммерсантъ».

По информации источника, основанием для требования стала проверка расходования краевых денег «Амкаром», которая выявила нарушения.

«Амкар» получил субсидии в размере 381,9 млн и 161,478 млн в 2017 и 2018 годах соответственно. Летом 2018 года стало известно о прекращении существования клуба. Владельцы «Амкара» решили ликвидировать клуб, который так и не нашёл средств для погашения долгов, через процедуру банкротства.

«Амкар» был основан в 1994 году. Пермская команда провела 14 сезонов в Российской Премьер-Лиге. Основными спонсорами клуба были краевой бюджет, а также крупные энергетические компании, которые спонсировали команду по соглашению с властями. Долги «Амкара» оценивались в 540 млн рублей. Имущество клуба оценили в 68,4 млн.