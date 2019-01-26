Вальверде объяснил, почему не пытался убедить Ф. де Йонга перейти в «Барселону»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде рассказал, почему он лично не разговаривал с полузащитником «Аякса» Френки де Йонгом до его перехода в каталонский клуб.

Ранее стало известно, что Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити») и Томас Тухель («ПСЖ») лично пытались убедить 21-летнего игрока перейти в свои команды.

«Нельзя обсуждать что-то с футболистом, у которого есть действующий контракт с другим клубом. Я придерживаюсь этого правила. Если игрок решает публично объявить о решении, это его право. Мне больше нечего сказать.

Всё будет зависеть от его игры. Де Йонг — футболист, которого купила «Барселона» на перспективу. Ему потребуется время, чтобы адаптироваться, несмотря на то что он придёт из клуба с похожей философией.

Мы надеемся, что де Йонг станет важным игроком «Барселоны» и останется в клубе на долгое время», — приводит слова Вальверде Sport.es.

Френки официально перейдёт в «Барселону» предстоящим летом.