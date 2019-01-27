«Зенит» вновь интересуется Баделем

Полузащитник «Лацио» Милан Бадель попал в сферу интересов «Зенита» и «Спортинга», сообщает Fiorentina.it.

Ранее стало известно, что Бадель попросил руководство «Лацио» выставить его на трансфер из-за недостатка игровой практики. Римский клуб хочет выручить с продажи хорвата около € 8-10 млн.

«Зенит» интересовался Миланом ещё прошлым летом, но тогда игрок на правах свободного агента присоединиться к «Лацио».

В нынешнем сезоне итальянской Серии А Бадель принял участие в 11 матчах (7 — в стартовом составе). Ещё одну встречу 29-летний хавбек провёл в Лиге Европы.

«Зенит», набрав 34 очка, возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги. В 17 матчах команда из Санкт-Петербурга одержала 11 побед, один раз сыграла вничью и потерпела 5 поражений.