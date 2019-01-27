Гаттузо: «Наполи» — превосходная команда, доволен добытым очком

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо подвёл итоги домашнего матча 21-го тура итальянской Серии А с «Наполи» (0:0).

«Милан» играл с превосходной командой. Мы хорошо провели первый тайм, пусть и не были сильно заметны в нападении. «Наполи» — соперник, с которым всегда нужно быть начеку. К тому же сегодня они выпустили на поле всех форвардов.

Во втором тайме из-за усталости у нас начали появляться разрывы в линиях, но я доволен добытым очком. Если бы мы меньше ошибались, то создали бы намного больше моментов. К сожалению, мы часто теряли мяч на половине поля соперника и испытывали проблемы с последней передачей», — цитирует Гаттузо Football Italia со ссылкой на эфир телеканала DAZN.

«Наполи», набрав 48 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии, «Милан» (35) — четвёртое.