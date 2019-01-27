Игуаин: хотел прекратить играть в футбол, чтобы ухаживать за больной мамой

Нападающий лондонского «Челси» Гонсало Игуаин рассказал, как летом 2016 года хотел закончить карьеру из-за тяжёлой болезни мамы.

Семья Игуаина скрывала от него плохие новости, потому что тогда он принимал участие в Кубке Америки в составе сборной Аргентины. Форвард узнал правду после поражения в финальном матче турнира с командой Чили. Позже мама Гонсало полностью вылечилась.

«Сразу решил, что должен прекратить играть в футбол, чтобы ухаживать за мамой. Я подозревал, что что-то не так, когда был дома во время Кубка Америки, но испытал огромный шок, узнав правду.

Чувствовал себя виноватым, потому что играл в том финале, ничего не зная. Весь мир рухнул в тот момент. Меня не интересовало ничего, кроме мамы. Сообщил ей, что покончу с футболом.

Она ответила, что счастлива, когда я выхожу на поле. Мама сказала, что не позволит мне отказаться от того, что я люблю, попросила, чтобы я продолжал играть ради неё. Я знал, что должен исполнить её желание.

Семья и друзья — всё для меня, и только затем идёт футбол. Люди должны это понимать. Они видят, как ты бьёшь по мячу, и не думают, что у тебя есть заботы помимо футбола», — приводит слова Игуаина Mirror.