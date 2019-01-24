Игуаин — об исчезновении Салы: надежда — последнее, что можно потерять

Аргентинский нападающий лондонского «Челси» Гонсало Игуаин прокомментировал исчезновение самолёта, на котором летел его соотечественник Эмилиано Сала.

«Надежда — последнее, что можно потерять. Мы должны надеяться, что сейчас они где-то есть. Но если это не так, это станет большой потерей», — приводит слова Игуаина пресс-служба «Челси».

Напомним, в это трансферное окно Сала перешёл из «Нанта» в «Кардифф Сити». Вечером 21 января футболист попрощался с бывшими партнёрами по французской команде и вылетел на частном самолёте в Уэльс, однако примерно за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров, после чего на его поиски было отправлено два вертолёта и несколько поисковых кораблей.