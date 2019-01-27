Игрок «Фулхэма» Камара, отстранённый за драку, может перейти в «Вест Бромвич»

Нападающий «Фулхэма» Абубакар Камара может продолжить карьеру в Чемпионшипе, сообщает Daily Mail.



По информации источника, в услугах 23-летнего форварда заинтересован «Вест Бромвич». Ранее сообщалось, что на Камару претендует турецкий клуб «Ени Малатьяспор».



Напомним, ранее «Фулхэм» отстранил Камару и запретил ему посещать базу клуба и мероприятия, организованные командой, за драку с сотрудником клуба. До этого Камара вступил в конфликт с другим форвардом «Фулхэма», Александром Митровичем.



Отношения Митровича и Камары испортились после матча 20-го тура английской Премьер-лиги с «Хаддерсфилд Таун» (1:0). При счёте 0:0 на 82-й минуте встречи «Фулхэм» получил возможность пробить пенальти. Митрович, являющийся штатным исполнителем 11-метровых ударов в лондонском клубе, хотел исполнить его, но Камара не отдал мяч сербу. Француз не реализовал пенальти, а Митрович спустя девять минут забил победный гол.

Игрок «Фулхэма» Камара был арестован после драки на тренировочной базе команды