Дани Алвес хочет продлить контракт с «ПСЖ»

Защитник «ПСЖ» Дани Алвес хочет остаться в парижском клубе после этого сезона, сообщает L’Équipe.

Действующий контракт Алвеса с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2019 года. Клуб ещё не предложил 35-летнему бразильцу новое соглашение, однако игрок готов продлить сотрудничество с действующими чемпионами Франции.

Дани стал игроком «ПСЖ» летом 2017 года. Ранее он защищал цвета туринского «Ювентуса», каталонской «Барселоны», «Севильи» и бразильского клуба «Баия».

В нынешнем сезоне Алвес отдал 2 результативные передачи в 6 матчах французской Лиги 1. В остальных турнирах (Лига чемпионов, Кубок Франции, Кубок французской лиги) защитник принял участие в 5 встречах.

Сегодня, 27 января, «ПСЖ» на своём поле проведёт матч 22-го тура чемпионата Франции с «Ренном». Начало — в 23:00 мск.