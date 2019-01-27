Симеоне: «Атлетико» очень хорошо играет с начала января

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне дал комментарий после домашнего матча 21-го тура испанской Примеры с «Хетафе» (2:0).

«Мы играли в силовой футбол и создали много возможностей. Сложный матч с командой, которая потерпела только одно поражение на выезде и может похвастаться хорошей статистикой игры в обороне.

С начала января «Атлетико» играет очень хорошо. Нам удаётся создавать шансы при переходах из защиты в атаку. Продолжаем работать, чтобы стать лучше», — приводит слова Симеоне Marca.

В январе в чемпионате Испании «Атлетико» одержал три победы и один раз сыграл вничью. Мадридская команда занимает второе место в турнирной таблице Примеры.

В следующем туре «матрасники» на выезде сыграют с «Бетисом». Встреча пройдёт в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин» 3 февраля и начнётся в 18:15 мск.