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«Фиорентина» в меньшинстве обыграла «Кьево»

«Фиорентина» в меньшинстве обыграла «Кьево»
Футбол / Италия

В матче 21-го тура итальянской Серии А «Кьево» принимал «Фиорентину». Встреча прошла в Вероне на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди» и завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.

Первый гол на 4-й минуте забил форвард «Фиорентины» Луис Мурьель. В середине первого тайма преимущество гостей увеличил полузащитник Марко Бенасси. На 38-й минуте «Кьево» отыграл один мяч — отличился нападающий Мариуш Стемпиньски.

В начале второго тайма «фиолетовые» остались в меньшинстве из-за удаления Бенасси, который сыграл рукой в своей штрафной. Форвард хозяев Серджо Пеллисье, реализовав пенальти, сравнял счёт.

В меньшинстве «Фиорентина» сумела забить дважды, и счёт стал 4:2. Оба гола в актив записал хавбек Федерико Кьеза. До финального свистка «Кьево» отыграл один мяч благодаря точному удару нападающего Филипа Джорджевича.

«Фиорентина», набрав 30 очков, занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, «Кьево» (8) — 20-е.

Италия - Серия А. 21-й тур
27 января 2019, воскресенье. 14:30 МСК
Кьево
Верона
3:4
Фиорентина
Флоренция
0:1 – Мурьель – 4, 0:2 – Бенасси – 26, 1:2 – Стемпиньски – 38, 2:2 – Пеллисье – 60 (пен), 2:3 – Кьеза – 79, 2:4 – Кьеза – 86, 3:4 – Джорджевич – 89
Удаления: нет – Бенасси, 59
Пожалуй, самый красивый дубль 2019 года. Пока
Серия А ещё жива.
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