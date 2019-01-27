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«Барселона» одержала восьмую победу подряд в Примере, обыграв «Жирону»

«Барселона» одержала восьмую победу подряд в Примере, обыграв «Жирону»
Футбол / Испания

В матче 21-го тура чемпионата Испании «Барселона» победила «Жирону» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Жироне на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи». Матч обслуживал арбитр Пабло Гонсалес Фуэртес.

Счёт на девятой минуте открыл Нелсон Семеду, который забил свой первый гол в составе каталонского клуба.

Во второй половине преимущество каталонцев закрепил Лионель Месси, которому ассистировал Жорди Альба.

Эта победа стала восьмой подряд для «Барселоны» в матчах Примеры.

После матча «Барселона» продолжает лидировать в турнирной таблице испанского национального чемпионата, набрав 49 очков. «Жирона» (24) осталась на 13-м месте.

В следующем туре «Барселона» на своём поле сыграет с «Валенсией». Матч состоится 2 февраля.

Испания - Примера. 21-й тур
27 января 2019, воскресенье. 18:15 МСК
Жирона
Жирона
0:2
Барселона
Барселона
0:1 – Семеду – 9, 0:2 – Месси – 68
Удаления: Эспиноса, 51 – нет
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