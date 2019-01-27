«Барселона» повторила свой рекорд в Примере, забив в гостях в 32-м матче подряд

В матче 21-го тура чемпионата Испании «Барселона» победила «Жирону» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Жироне на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи».
Первый гол в матче забил защитник «Барселоны» Нелсон Семеду. Благодаря этому каталонский клуб отметился голом в 32-м выездном матче чемпионата Испании подряд. В них каталонцы забили 77 голов. «Барселона» повторила собственный рекорд в чемпионате Испании. Ранее подобное клубу удалось сделать в период с февраля 2012 года по октябрь 2013-го.
После матча «Барселона» продолжает лидировать в турнирной таблице испанского национального чемпионата, набрав 49 очков. «Жирона» (24) осталась на 13-м месте.
Следующий гостевой матч «Барселона» проведёт 10 февраля с «Атлетиком».
«Барселона» использовала письма Неймара в переговорах с де Йонгом