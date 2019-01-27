«Монако» хочет обменять Тилеманса на хавбека «Лестера» А. Силву

«Монако» проявляет интерес к португальскому полузащитнику «Лестер Сити» Адриену Силве и готов отдать в обмен на него бельгийского хавбека Юри Тилеманса. Об этом сообщает Le10sport.

По данным источника, в данный момент клубы ведут активные переговоры по обмену футболистами.

Ранее сообщалось, что «Зениту» предлагали купить Тилеманса, который был отправлен в дублирующий состав по решению бывшего главного тренера команды Тьерри Анри.



В нынешнем сезоне 21-летний Тилеманс принял участие в 20 матчах французского национального чемпионата, в которых стал автором пяти забитых мячей, а также отдал одну результативную передачу. Что касается 29-летнего Силвы, то он провёл всего два матча в чемпионате Англии, в общей сложности сыграв 88 минут.