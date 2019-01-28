Тухель: «ПСЖ» нужны игроки!

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель пожаловался на отсутствие трансферов в составе чемпиона Франции. Немецкий специалист отметил, что ждёт подписания контракта с полузащитником «Зенита» Леандро Паредесом.



«Мы ждём его. Мне сказали, что всё улажено, но это не так. Я беспокоюсь, нам нужны игроки! Может быть, даже атакующий игрок, так как Неймар травмирован. Ждём Леандро, но его здесь нет.

Это было уже прошлым летом, но с травмами Верратти и Неймара всё гораздо серьёзнее. Мы не можем сотворить чудо. В середине поля не хватает игроков. Окно почти закрыто. Что я могу сказать? У нас есть цели в этом клубе. Чтобы достичь их, иметь амбиции, мы должны приобретать игроков», — цитирует немецкого специалиста FourFourTwo.