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Тухель: «ПСЖ» нужны игроки!

Тухель: «ПСЖ» нужны игроки!
Футбол / Франция

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель пожаловался на отсутствие трансферов в составе чемпиона Франции. Немецкий специалист отметил, что ждёт подписания контракта с полузащитником «Зенита» Леандро Паредесом.

«Мы ждём его. Мне сказали, что всё улажено, но это не так. Я беспокоюсь, нам нужны игроки! Может быть, даже атакующий игрок, так как Неймар травмирован. Ждём Леандро, но его здесь нет.

Это было уже прошлым летом, но с травмами Верратти и Неймара всё гораздо серьёзнее. Мы не можем сотворить чудо. В середине поля не хватает игроков. Окно почти закрыто. Что я могу сказать? У нас есть цели в этом клубе. Чтобы достичь их, иметь амбиции, мы должны приобретать игроков», — цитирует немецкого специалиста FourFourTwo.

Тухель: уже несколько дней жду Паредеса, но его нигде нет!
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