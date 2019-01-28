Главный тренер «Жироны»: могли обыграть «Барселону» в равных составах

Главный тренер «Жироны» Эусебио Сакристан прокомментировал поражение от «Барселоны» (0:2) в матче 21-го тура чемпионата Испании.

«Не знаю, что было бы, если бы мы играли в равных составах. Очевидно, что нам противостоял великолепный соперник, но наш уровень интенсивности был высок.

Удаление? Это решение было непоследовательным. Обе жёлтые карточки довольно сомнительные. Перед таким решением нужно всё взвесить, потому что эпизод был спорным. Я всегда полагаюсь на честность судей. Нельзя подвергать это сомнению. Но решение было принято без должного обдумывания и последовательности. Минутами ранее за похожее судья мог наказать Бускетса, но он сказал: «Нет, всё окей, играем».

Мы могли бы победить, если бы играли в равных составах, а не в меньшинстве. Я просто прошу реакции в этом отношении. Но и вдесятером продолжили играть, чтобы сравнять счёт. Я не могу предъявлять своим игрокам претензии. Я горжусь ими. Но в то же время давно не побеждаем, и эта серия может воздействовать на футболистов», – цитирует Сакристана Sport Es.