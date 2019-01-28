Милевский: сейчас в раздевалке брестского «Динамо» даже послать некого

Нападающий брестского «Динамо» Артём Милевский признался, что рад вернуться в белорусскую команду. Милевский уже выступал за «Динамо» с 2017 по 2018 год. В составе команды он принял участие в 38 матчах, забил 10 голов и сделал 13 результативных передач.



«Сейчас в раздевалке даже послать некого — так шутим с пацанами — в команде сейчас все звезды. Хорошо, что все ребята простые: начиная с меня, заканчивая Пашей Нехайчиком. Рад вернуться. Будем готовиться к сезону — время есть», — сказал футболист в эфире телеканала «Беларусь 5».

Ранее стало известно, что форвард принял решение покинуть клуб «Кишварда» по собственному желанию. Милевский перешёл в венгерский клуб в конце августа 2018 года, сыграл в восьми матчах чемпионата и забил два гола.