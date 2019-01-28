Смолов: мой агент общался с «Реалом», были варианты с «Боруссией» и «Вест Хэмом»

Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов рассказал о возможностях перебраться в Европу, которые предоставлялись ему в течение последних лет.



«Мой агент единожды разговаривал со спортивным директором «Реала». Я не углублялся, не стал интересоваться подробностями. Из реального был вариант с дортмундской «Боруссией», я не перешёл только из-за того, что там поменялся тренер. Ещё был «Вэст Хэм» год назад, перед чемпионатом мира. Жалею, что решил не переходить. Но тут знать бы прикуп. У меня была травма, весь отпуск она меня мучила: у меня болела нога.



Я прикинул, что мне нужен месяц для восстановления, месяц – набрать форму. Я перехожу в совершенно другой чемпионат, где совершенно другие скорости. Я вышел на замену, не забил, меня перестали выпускать – и я приезжаю на чемпионат мира совершенно не в форме», — сказал Смолов в ролике на канале Ксении Собчак в YouTube.

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