Бонуччи получил травму лодыжки и может пропустить месяц

«Ювентус» опубликовал официальное сообщение, в котором подтвердил, что защитник туринского клуба Леонардо Бонуччи получил травму лодыжки в матче с «Лацио» в последнем туре чемпионата Италии. Отмечается, что игрок уже начал процедуры по восстановлению.

Как сообщает Football Italia, Бонуччи может выйти из строя на месяц. Это означает, что он, скорее всего, пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико». Кроме того, «Ювентус» может изменить трансферную стратегию на конец января, так как Мехди Бенатиа близок к переходу в катарский клуб «Аль-Духаил».

«Ювентус» после 21 тура единолично возглавляет турнирную таблицу Серии А, имея в активе 59 очков и опережая «Наполи» на 11 баллов.