Экс-тренер «Спартака» Пилипчук возглавит минское «Динамо»

Бывший тренер московского «Спартака» Роман Пилипчук возглавит минское «Динамо». Столичный клуб сегодня, 28 января, отправляется на тренировочный сбор в Турцию, где и познакомится с новым наставником. Как сообщает «Прессбол», там же, в Турции, с Пилипчуком будет подписан контракт.



В 2016 году специалист входил в тренерский штаб Дмитрия Аленичева в московском «Спартаке», а позже — в штаб итальянского наставника Массимо Карреры.

3 мая 2018 года заявил об уходе из «Спартака» и желании возобновить самостоятельную работу. В сезоне-2018/19 работал в тренерском штабе грозненского «Ахмата» помощником Рашида Рахимова.

Минское «Динамо» по итогам прошлого сезона заняло третье место в турнирной таблице чемпионата Беларуси.