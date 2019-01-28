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Экс-тренер «Спартака» Пилипчук возглавит минское «Динамо»

Экс-тренер «Спартака» Пилипчук возглавит минское «Динамо»
Футбол / РПЛ

Бывший тренер московского «Спартака» Роман Пилипчук возглавит минское «Динамо». Столичный клуб сегодня, 28 января, отправляется на тренировочный сбор в Турцию, где и познакомится с новым наставником. Как сообщает «Прессбол», там же, в Турции, с Пилипчуком будет подписан контракт.

В 2016 году специалист входил в тренерский штаб Дмитрия Аленичева в московском «Спартаке», а позже — в штаб итальянского наставника Массимо Карреры.

3 мая 2018 года заявил об уходе из «Спартака» и желании возобновить самостоятельную работу. В сезоне-2018/19 работал в тренерском штабе грозненского «Ахмата» помощником Рашида Рахимова.

Минское «Динамо» по итогам прошлого сезона заняло третье место в турнирной таблице чемпионата Беларуси.

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