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Названо место проведения финала Кубка Испании

Названо место проведения финала Кубка Испании
Футбол / Испания

Стало известно место проведения финального матча нынешнего розыгрыша Кубка Испании, сообщает Football Espana.

Трофей будет разыгран в Севилье на домашнем стадионе «Бетиса» «Бенито Вильямарин». Для арены это станет первым финалом Кубка Испании. При этом для города это уже четвёртая игра в решающей стадии турнира.

Стоит отметить, что «Бетис» по-прежнему имеет шансы сыграть на своём стадионе в финале. Для этого команде необходимо добиться успеха в ответном матче 1/4 финала с «Эспаньолом», который состоится 30 января. Первая встреча завершилась со счётом 1:1.

Также на выход в полуфинал Кубка Испании претендуют мадридский «Реал», «Жирона», «Хетафе», «Валенсия», «Севилья» и «Барселона». С турнирной сеткой и расписанием матчей можно ознакомиться на «Чемпионате».

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