Тухель: у Неймара мало шансов сыграть в первом матче с «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель сообщил, что бразильский нападающий команды Неймар, скорее всего, пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед», который состоится 12 февраля.

«Очень маловероятно, что Неймар сможет сыграть с «МЮ». Сейчас ещё рано говорить о дате его возвращения в строй. Нам нужно подождать неделю и дождаться реакции на лечение. Только после этого что-то будет понятно. Но очевидно, что у него мало шансов сыграть с «Манчестер Юнайтед». Это не секрет», — приводит слова Тухеля talkSPORT.

По результатам обследования у форварда диагностирован перелом в том же месте, что и в прошлом году. Тогда он пропустил из-за травмы более трёх месяцев.

В нынешнем сезоне 26-летний Неймар провёл 13 матчей в чемпионате Франции, забил 13 мячей и отдал шесть результативных передач.