«Манчестер Сити» летом собирается купить защитника «Лестера» Чилвела

«Манчестер Сити» проявляет интерес к защитнику «Лестер Сити» Бенджамину Чилвелу. Об этом сообщает ESPN.

По данным источника, главный тренер «горожан» Хосеп Гвардила хочет иметь в составе ещё одного левого защитника ввиду частых травм француза Бенжамена Менди. В данный момент в качестве сменщика француза выступают хавбеки Александр Зинченко и Фабиан Делф.

22-летний Чилвел является воспитанником «Лестер Сити». В нынешнем сезоне он принял участие в 22 матчах английской Премьер-лиги, в которых стал автором одной результативной передачи. Его контракт с «Лестер Сити» действует до лета 2024 года. Сайт Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 25 млн. С 2018 года Чилвел вызывается в сборную Англии и сыграл за неё пять матчей.