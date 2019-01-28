Асенсио получил травму на тренировке «Реала»

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио получил травму на тренировке мадридской команды, которая состоялась сегодня, 28 января, сообщает Marca.



По информации источника, 23-летний испанский игрок получил растяжение связок голеностопного сустава на первых минутах занятия и был вынужден завершить тренировку. В ближайшие сутки Асенсио предстоит пройти медицинское обследование, в результате которого будут установлены сроки восстановления полузащитника.



Напомним, 31 января «Реал» проведёт ответный матч 1/4 финала Кубка Испании с «Жироной». Первая встреча команд завершилась со счётом 4:2 в пользу сливочных. Ожидается, что Асенсио пропустит этот матч. В декабре 2018 года полузащитник получил повреждение бедра и проходил курс восстановления.

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