«Парма» требует от «Ювентуса» € 1,5 млн за экс-игрока «Зенита» Бруну Алвеша

«Ювентус» проявляет интерес к португальскому защитнику «Пармы» Бруну Алвешу, сообщает журналист Танкреди Палмери в своём «твиттере».

По данным источника, туринский клуб хочет приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. Пармезанцы оценивают игрока в € 1,5 млн.

Напомним, в ближайшее время «Ювентус» может расстаться с марокканским защитником Мехди Бенатиа. Также туринцы из-за травмы потеряли Леонардо Бонуччи.

37-летний Алвеш перешёл в «Парму» прошлым летом из «Рейнджерс» и достался итальянскому клубу бесплатно. В нынешнем сезоне принял участие в двадцати матчах итальянского национального чемпионата, в которых стал автором двух забитых мячей. Контракт игрока с «Пармой» действует до лета 2019 года.

Ранее Алвеш выступал за «Зенит» с 2010 по 2013 год.