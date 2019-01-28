Дубль Терентьева помог «Зениту» разгромить «Ростов» в Кубке Матч Премьер

В матче товарищеского турнира «Фонбет Кубок Матч Премьер» встретились «Ростов» и «Зенит». Игра состоялась на стадионе «Аспир-Центр» в Дохе (Катар) и завершилась со счётом 5:0 в пользу петербургской команды.



На 40-й минуте счёт открыл полузащитник «Зенита» Далер Кузяев. Нападающий петербургского клуба Артём Дзюба отправил в ворота «Ростова» второй гол на 53-й минуте. Через 7 минут хавбек петербуржцев Олег Шатов забил третий гол. Дублем в концовке встречи отметился защитник «Зенита» Денис Терентьев.



Таким образом, «Зенит» набрал первые 3 очка на турнире и занял 3-е место в таблице. «Ростов» (1) — на последнем, 4-м месте.



Товарищеский турнир в Катаре продлится до 29 января. Помимо «Ростова» и «Зенита», в нём принимают участие «Спартак» и «Локомотив». С полным расписанием матчей можно ознакомиться на «Чемпионате».