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Дубль Терентьева помог «Зениту» разгромить «Ростов» в Кубке Матч Премьер

Дубль Терентьева помог «Зениту» разгромить «Ростов» в Кубке Матч Премьер
Футбол / РПЛ

В матче товарищеского турнира «Фонбет Кубок Матч Премьер» встретились «Ростов» и «Зенит». Игра состоялась на стадионе «Аспир-Центр» в Дохе (Катар) и завершилась со счётом 5:0 в пользу петербургской команды.

На 40-й минуте счёт открыл полузащитник «Зенита» Далер Кузяев. Нападающий петербургского клуба Артём Дзюба отправил в ворота «Ростова» второй гол на 53-й минуте. Через 7 минут хавбек петербуржцев Олег Шатов забил третий гол. Дублем в концовке встречи отметился защитник «Зенита» Денис Терентьев.

Таким образом, «Зенит» набрал первые 3 очка на турнире и занял 3-е место в таблице. «Ростов» (1) — на последнем, 4-м месте.

Товарищеский турнир в Катаре продлится до 29 января. Помимо «Ростова» и «Зенита», в нём принимают участие «Спартак» и «Локомотив». С полным расписанием матчей можно ознакомиться на «Чемпионате».

Фонбет Кубок Матч Премьер. 3-й тур
28 января 2019, понедельник. 20:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
0:5
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 – Кузяев – 40, 0:2 – Дзюба – 53, 0:3 – Шатов – 60, 0:4 – Терентьев – 86, 0:5 – Терентьев – 88
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