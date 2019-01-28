Семак: на сборах футболистам «Зенита» пришлось потерпеть

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча товарищеского турнира с «Ростовом» (5:0) рассказал об итогах сбора команды в Катаре.



«По сравнению с предыдущими сборами мы сделали чуть больше работы, потому что первая официальная игра у нас ближе. Футболистам пришлось потерпеть. Что касается турнира, то результаты не всегда приятные, но я говорю, что на данный момент это не играет главной роли. Выходят по три-четыре футболиста в каждой команде, которые находятся не в лучшем состоянии, это другой футбол. Состояние у команд тоже разное, первый тайм может быть одним, второй — другим, как и игры могут быть разными. Команды набирают кондиции, у кого-то было больше времени, у кого-то — меньше, поэтому разбалансированность состояния есть. Для нас игры — возможность посмотреть на игроков, проверить их возможности.



Что касается того, что Шатов прихрамывал, то, надеюсь, с ним не случилось ничего серьёзного, небольшой спазм. Ему важно не пропускать тренировки, контрольные матчи, потому что в первой части сезона он пропустил много игр, а из-за этого сложно поддерживать себя в оптимальной форме», — передает слова Семака корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

Семак: абсолютно не стоит придавать значение победе в матче с «Ростовом»