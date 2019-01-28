Михайлович сменил Ф. Индзаги на посту наставника «Болоньи»

Новым главным тренером «Болоньи» назначен Синиша Михайлович, сообщает официальный «твиттер» клуба.

Специалист подписал с итальянским клубом контракт до конца нынешнего сезона с возможностью продления соглашения ещё на один год. На посту наставника «Болоньи» сербский специалист сменил отправленного в отставку Филиппо Индзаги.

После 21 тура «Болонья», набрав 14 очков, находится в зоне вылета, занимая 18-е место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. Первый матч под руководством Михайловича «Болонья» проведёт 3 февраля в гостях с «Интером».

49-летний Михайлович тренировал «Болонью» в сезоне-2008/09, но был уволен в конце чемпионата, когда команда находилась в зоне вылета. При этом новый наставник спас команду от вылета. После «Болоньи» Михайлович тренировал «Катанию», «Фиорентину», сборную Сербии, «Сампдорию», «Милан», «Торино» и «Спортинг».