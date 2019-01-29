«Барселона» и «Манчестер Юнайтед» интересуются полузащитником «Монако»

Полузащитник «Монако» Юри Тилеманс может покинуть клуб, сообщает Niewsblad. Главного тренера Леонардо Жардима не устраивает игра хавбека. По информации издания, в трансфере заинтересованы «Барселона», «Манчестер Юнайтед» и «Милан».

Ранее сообщалось о желании «Монако» обменять Тилеманса на португальского полузащитника «Лестер Сити» Адриена Силву. По другой информации, «Зениту» предлагали купить бельгийца, который был отправлен в дублирующий состав по решению бывшего главного тренера команды Тьерри Анри.

В нынешнем сезоне 21-летний Тилеманс принял участие в 20 матчах французского национального чемпионата, в которых стал автором пяти забитых мячей, а также отдал одну результативную передачу.

После 22 туров «Монако» занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 15 очков.