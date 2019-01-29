Угаров: Ракицкого вообще не нужно было рассматривать в «Зените»

Экс-полузащитник «Зенита», обладатель Кубка России 1999 года и бронзовый призёр чемпионата-2001 Денис Угаров высказал мнение по поводу перехода в петербургский клуб защитника Ярослава Ракицкого.

«Ракицкого вообще не нужно было рассматривать! Я не думаю, что Мевля, Иванович, Нету или Маммана слабее украинца. В чём тогда смысл этого трансфера? Нету в «Зените» уже столько лет, лучше он играть не станет, хуже уже тоже некуда.

Сколько они видели игр Ракицкого за последнее время? Как главный тренер будет объяснять этим игрокам, что кому-то из них нужно садиться на скамейку? Внутри коллектива могут появиться недовольные. Ещё мне не очень понятно, зачем отдали в аренду, а теперь вернули Ригони. Это сделано по инициативе руководства или главного тренера? Вопросов, как видите, много накопилось. Ответов на них мы пока не получили. Всё держится в секрете. Мне кажется, кадровая политика должна как-то объясняться общественности", — цитирует Угарова «Спорт уик-энд».