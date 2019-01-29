Селюк: Ракицкий точно сильнее Мевли или Новосельцева

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о переходе защитника Ярослава Ракицкого из донецкого «Шахётра» в «Зенит».



«Ракицкий — качественный футболист, и он точно сильнее того же Мевли или Новосельцева. В своё время им интересовались многие топ-клубы, но «Шахтёр» не отпускал. Главный минус заключается в том, что он уже весьма возрастной игрок.



Также важно понимать, что уровень чемпионата Украины в последнее время резко упал. Непонятно, удалось ли при этом Ярославу сохранить свой класс. И нельзя не вспомнить про непростые отношения России и Украины. Российские игроки, например, на Украину не едут, а украинцы готовы на такие переходы. Это заставляет задуматься», — цитируют Селюка «Известия».

Ракицкий: хочу ощутить поддержку фанатов «Зенита» на поле, буду биться за них