Паредес: хочу поблагодарить сотрудников, моих товарищей и болельщиков «Зенита»

Аргентинский полузащитник Леандро Паредес, перешедший из «Зенита» в «ПСЖ», попрощался с клубом из Санкт-Петербурга, опубликовав в своём «инстаграме» запись на русском языке.

«Я хочу поблагодарить всех сотрудников клуба, моих товарищей и всех болельщиков „Зенита“ за доброе отношение и уважение в течение всего этого времени. Я узнал прекрасный город, о котором увезу лучшие воспоминания. Он всегда будет в моём сердце», — написал Паредес.

По некоторым данным, «Зенит» продал 24-летнего Паредеса за € 47 млн. Хавбек подписал с французским клубом контракт до лета 2023 года. В составе российского клуба он провёл 61 матч во всех турнирах, где стал автором 10 забитых мячей, а также отметился 15 результативными передачами.

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