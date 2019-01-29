Бэйл и Бензема — авторы лучших голов 21-го тура чемпионата Испании

Представлен топ-5 мячей 21-го тура испанской Примеры.

В подборку вошли голы полузащитника «Эйбара» Хоана Хордана, нападающего «Атлетика» Икера Муньяина, форварда «Леганеса» Юссефа Эн-Несири, а также игроков мадридского «Реала» Карима Бензема и Гарета Бэйла.

Видео доступно на «Чемпионате».

После 21 тура чемпионат Испании продолжает возглавлять «Барселона». Каталонский клуб набрал 49 очков. На втором месте находится мадридский «Атлетико», в активе которого 44 очка. Тройку лидеров замыкает другой столичный клуб — «Реал» (39).

22-й тур Примеры начнётся матчем «Уэска» — «Вальядолид», который состоится 1 февраля. Остальные встречи будут сыграны 2, 3 и 4 февраля.

Статистика игроков испанского первенства доступна на «Чемпионате».