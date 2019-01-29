Ходжаниязов: у меня есть пара вариантов продолжения карьеры за рубежом

Бывший защитник «Урала» Джамалдин Ходжаниязов поделился планами на будущее.

«После расторжения контракта с «Уралом» у меня есть пара вариантов продолжения карьеры. В России я не могу играть до лета, поэтому оба возможных клуба — зарубежные. Хочется поскорее определиться, ведь вторая часть сезона на носу», — сказал Ходжаниязов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.

Напомним, сегодня, 29 января, клуб из Екатеринбурга на официальном сайте объявил о расторжении договора с Джамалдином по взаимному согласию сторон.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Ходжаниязов принял участие в одном матче.

«Урал», набрав 22 очка, занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России.