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Сборная Катара разгромила ОАЭ и вышла в финал Кубка Азии

Сборная Катара разгромила ОАЭ и вышла в финал Кубка Азии
Футбол / Прочие турниры

Сборная Катара стала вторым финалистом Кубка Азии. Сегодня, 29 января, национальная команда разгромила ОАЭ в полуфинальном матче со счётом 4:0.

Первые два гола были забиты в первом тайме – отличились защитник Буалем Хухи и нападающий Альмоэз Абдулла. Под занавес встречи, на 80-й минуте, счёт до разгромного довёл форвард Хассан Аль-Хаидос, а в добавленное время окончательный результат зафиксировал защитник Хамид Исмаиль.

Таким образом, сборная Катара пробилась в финал Кубка Азии. В решающем матче команде предстоит встретится с Японией, которая в полуфинале разгромила Иран со счётом 3:0. Финал турнира состоится 1 февраля на стадионе «Шейх Зайед» в Абу-Даби (ОАЭ). С турнирной сеткой Кубка Азии можно ознакомиться на «Чемпионате».

Кубок Азии. 1/2 финала
29 января 2019, вторник. 17:00 МСК
Катар
4:0
ОАЭ
1:0 – Хухи – 22, 2:0 – Абдулла – 37, 3:0 – Аль-Хаидос – 80, 4:0 – Исмаиль – 90+3
Удаления: нет – Ахмед, 90+1
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