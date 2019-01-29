Сборная Катара разгромила ОАЭ и вышла в финал Кубка Азии

Сборная Катара стала вторым финалистом Кубка Азии. Сегодня, 29 января, национальная команда разгромила ОАЭ в полуфинальном матче со счётом 4:0.



Первые два гола были забиты в первом тайме – отличились защитник Буалем Хухи и нападающий Альмоэз Абдулла. Под занавес встречи, на 80-й минуте, счёт до разгромного довёл форвард Хассан Аль-Хаидос, а в добавленное время окончательный результат зафиксировал защитник Хамид Исмаиль.



Таким образом, сборная Катара пробилась в финал Кубка Азии. В решающем матче команде предстоит встретится с Японией, которая в полуфинале разгромила Иран со счётом 3:0. Финал турнира состоится 1 февраля на стадионе «Шейх Зайед» в Абу-Даби (ОАЭ). С турнирной сеткой Кубка Азии можно ознакомиться на «Чемпионате».