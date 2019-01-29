Кононов: не хочу терять ни одного из футболистов, Зе Луиша — тоже

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов поделился мыслями о возможном уходе из команды нападающего Зе Луиша, интерес к которому проявляют зарубежные клубы.



«Никого не хочу терять из игроков. Зе Луиша, конечно же, тоже. Нам нужны свои победы!» — передаёт слова Кононова корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.



Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Галатасарай» готов взять Зе Луиша в аренду с правом выкупа или заплатить за трансфер по частям. Турецкий клуб не может позволить себе полноценный трансфер нападающего красно-белых в нынешнее трансферное окно, так как из-за этого у клуба могут возникнуть проблемы с финансовым фэйр-плей. Зе Луиш сегодня заявил, что намерен отработать контракт со «Спартаком» до конца.

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