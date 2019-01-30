Агент: переход Ригони в «Америку»? Сейчас это абсолютно невозможно

Агент Хуан Крус Оллер, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Эмилиано Ригони, прокомментировал информацию итальянских СМИ, согласно которой Ригони в ближайшее время может перейти в мексиканский клуб «Америка» за € 9 млн.

«Переход Ригони в «Америку»? Сейчас это абсолютно невозможно. Никаких шансов на это нет», — сказал Оллер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В августе прошлого года «Аталанта» арендовала Ригони у «Зенита» до лета 2019 года, но договор был расторгнут в январе.

В первом же матче за итальянский клуб хавбек отметился дублем, но затем провёл только пять встреч в основном составе. Всего в этом сезоне чемпионата Италии он забил три гола в 12 матчах.

Эмилиано перешёл в «Зенит» летом 2017 года из «Индепендьенте» за € 9 млн. Его контракт с российским клубом рассчитан до конца сезона-2020/21.