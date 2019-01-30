Как стало известно «Чемпионату», в Махачкале на стадионе «Анжи Арена» из-за неуплаты начали снимать газон. Вместо поля планируется построить концертную площадку.

Таким образом, во второй половине сезона в Российской Премьер-Лиге «Анжи» не сможет играть на домашней арене. Среди вариантов проведения домашних матчей во второй половине сезона сейчас рассматриваются Грозный и Краснодар.

После 17 туров «Анжи» занимает в турнирной таблице Премьер-Лиги 15-е место с 15 очками в активе. Второй сбор жёлто-зелёные проведут в Турции. Сбор начнётся 5 февраля и продлится около двух недель.



Новый генеральный директор «Анжи» Абсалутдин Агарагимов недавно сообщил, что долги махачкалинцев составляют около 78 млн рублей.

На «Анжи Арене» начали снимать газон из-за неуплаты Фото : «Чемпионат»