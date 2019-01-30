«Ахмат»: если «Анжи» будет нужна помощь со стадионом, пойдём навстречу

Генеральный директор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров выразил уверенность, что клуб сможет предоставить «Анжи» стадион, если махачкалинцы обратятся с такой просьбой.



«Конкретно к нам из «Анжи» ещё никто не обращался. Но если им будет нужна помощь, мы пойдём навстречу», — сказал Айдамиров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.



Ранее «Чемпионату» стало известно, что в Махачкале на стадионе «Анжи Арена» из-за неуплаты начали снимать газон. Вместо поля планируется возвести концертную площадку. Таким образом, во второй половине сезона в Премьер-Лиге «Анжи» не сможет играть на домашней арене. Среди вариантов проведения домашних матчей во второй половине сезона сейчас рассматриваются Грозный и Краснодар.

На «Анжи Арене» начали снимать газон из-за неуплаты