«ПСЖ» сделал «Эвертону» улучшенное предложение по Гейе

«Пари Сен-Жермен» не оставляет попыток заполучить полузащитника «Эвертона» Идриссы Гейе, сообщает Get French Football News со ссылкой на RMC.



По информации источника, парижский клуб сделал «ирискам» новое улучшенное предложение по сенегальскому футболисту в размере € 30 млн плюс бонусы. Ожидается, что «Эвертон» вновь ответит отказом, однако окружение Гейе по-прежнему считает, что сделка состоится.



Ранее сообщалось, что «ПСЖ» предложил € 24 млн за 29-летнего хавбека, но получил отказ. Гейе перешёл в «Эвертон» из «Астон Виллы» летом 2016 года за € 8,5 млн. В нынешнем сезоне сенегалец принял участие в 20 матчах английской Премьер-лиги, не отметившись результативными действиями. «Эвертон» после 24 туров занимает восьмое место в турнирной таблице первенства.

Гейе попросил «Эвертон» отпустить его в «ПСЖ»