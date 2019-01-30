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«ПСЖ» сделал «Эвертону» улучшенное предложение по Гейе

«ПСЖ» сделал «Эвертону» улучшенное предложение по Гейе
Футбол / Англия

«Пари Сен-Жермен» не оставляет попыток заполучить полузащитника «Эвертона» Идриссы Гейе, сообщает Get French Football News со ссылкой на RMC.

По информации источника, парижский клуб сделал «ирискам» новое улучшенное предложение по сенегальскому футболисту в размере € 30 млн плюс бонусы. Ожидается, что «Эвертон» вновь ответит отказом, однако окружение Гейе по-прежнему считает, что сделка состоится.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» предложил € 24 млн за 29-летнего хавбека, но получил отказ. Гейе перешёл в «Эвертон» из «Астон Виллы» летом 2016 года за € 8,5 млн. В нынешнем сезоне сенегалец принял участие в 20 матчах английской Премьер-лиги, не отметившись результативными действиями. «Эвертон» после 24 туров занимает восьмое место в турнирной таблице первенства.

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