Гейе попросил «Эвертон» отпустить его в «ПСЖ»

Сенегальский полузащитник «Эвертона» Идрисса Гейе хочет перейти в «ПСЖ». Об этом сообщает Sky Sports.

По данным источника, футболист попросил руководство английского клуба не препятствовать его трансферу в стан чемпиона Франции. Ранее сообщалось, что «ПСЖ» предложил € 24 млн за Гейе, но получил отказ.

«ПСЖ» не отказывается от идеи с приобретением Гейе, несмотря на покупку Леандро Паредеса у «Зенита», так как эти трансферы не связаны между собой. Напомним, что за последнее время парижане потеряли трёх полузащитников: Лассана Диарра завершил карьеру, Адриен Рабьо переведён в дубль из-за отказа продлевать контракт, а Марко Верратти травмирован.

Гейе перешёл в «Эвертон» из «Астон Виллы» летом 2016 года за € 8,5 млн. В нынешнем сезоне сенегалец провёл 20 матчей в чемпионате Англии, не отметившись результативными действиями.