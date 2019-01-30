Вайгль не станет уходить из «Боруссии» Д, несмотря на интерес «ПСЖ»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Юлиан Вайгль отметил, что не станет покидать немецкую команду и переходить в «Пари Сен-Жермен», несмотря на интерес со стороны французского клуба. Напомним, пост главного тренера «ПСЖ» занимает немецкий специалист Томас Тухель, который ранее возглавлял дортмундскую «Боруссию».



«Когда „ПСЖ“ проявил ко мне интерес перед второй половиной сезона, я действительно задумался о своём будущем. Я хотел улучшить ситуацию. Ни для кого не секрет, что я отлично сработался с Томасом Тухелем. Я поделился своими мыслями с руководством дортмундской „Боруссии“, и мне сообщили, что не хотят меня отпускать.



Теперь я полностью сконцентрирован на том, чтобы достичь успеха с „Боруссией“. Я чувствую себя намного лучше, чем в первой части сезона», — приводит слова Вайгля Bild.

«Боруссия» Д готова продать Вайгля за € 25 млн